В Великую Отечественную войну 262 казаков удостоили звания Героя СССР

В Минобороны подчеркнули, что сформированные казачьи кавалерийские дивизии и корпуса стали грозной силой на поле боя

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Звания Героя Советского Союза за годы Великой Отечественной войны были удостоены 262 казака. Об этом говорится в архивных документах Минобороны России.

"Около 100 тысяч казаков-кавалеристов награждены государственными орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 262 казака удостоены высшей награды - звания Героя Советского Союза", - сообщается в тексте.

Кроме того, в течение Великой Отечественной войны 7 кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий получили звание "гвардейских".

В Минобороны подчеркнули, что сформированные казачьи кавалерийские дивизии и корпуса стали грозной силой на поле боя, казаки сочетали в себе вековые традиции лихой конной атаки и умение вести маневренный бой.

"В истории запечатлены образы казаков, которые в конном строю, с шашками наголо бросались на вражеские позиции, наводя ужас на противника. В качестве конной пехоты они рвались в близкий бой, совершали дерзкие рейды по тылам врага, вели разведку и устраивали засады в составе пластунских соединений, сражаясь на самых трудных участках фронта - от казачьих станиц Дона и Кубани до стен Берлина", - подчеркнули в военном ведомстве.

С 1943 года ряды казачьих кавалерийских дивизий были усилены танками и артиллерией, начали создаваться конно-механизированные группы и ударные армии. После Победы путь казачества не закончился. В августе 1945 года казаки 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса в составе конно-механизированной группы советско-монгольских войск прошли через пустыню Гоби и горный Хинганский хребет, нанеся сокрушительный удар по японским войскам. Маньчжурская операция стала одной из последних в истории масштабных кавалерийских атак.