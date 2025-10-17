МО запустило проект, посвященный подвигу казаков в Великую Отечественную войну

Он основан на уникальных документах из фондов Центрального архива ведомства

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ запустило мультимедийный проект "И не померкнет никогда казачья боевая слава", рассказывающий о доблести и героизме казачьих частей в Великую Отечественную войну. Об этом рассказали в военном ведомстве.

"Собранные в разделе архивные документы о боевом пути казачьих частей и соединений являются неопровержимым доказательством их доблести и преданности. Эти свидетельства позволяют оценить масштаб подвига казаков и их вклад в защиту безопасности Родины", - отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что мультимедийный проект основан на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ: журналах боевых действий, боевых донесениях, картах боевых действий, исторических формулярах, а также других документах, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Одним из примеров ратной доблести казаков, указали в Минобороны, является проведение одной из крупнейших конных операций Великой Отечественной войны - Кущевской атаки, которая замедлила продвижение немецких войск на Кавказ на несколько дней, позволив советским войскам перегруппироваться, и внесла значительный вклад в победе Красной армии в Битве за Кавказ.

18 октября в России отмечается День памяти войсковой казачьей славы. Этот день является символом признательности и глубокого уважения подвигу казачества, которое на протяжении истории России стояло на страже его интересов, пояснили в военном ведомстве.