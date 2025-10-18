Минобороны показало кадры разминирования территории Курской области

При обнаружении взрывоопасных предметов саперы инициируют их контролируемый подрыв

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Саперы группировки войск "Север" продолжают разминировать территории населенных пунктов в Курской области от взрывоопасных предметов и мин противника. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

"В ходе систематического обследования территорий инженерно-саперными расчетами выявляются и идентифицируются опасные находки, в т. ч. сбросы беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские снаряды и самодельные суббоеприпасы в результате вражеских обстрелов и атак с использованием беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обнаружении взрывоопасных предметов саперы инициируют их контролируемый подрыв с целью нейтрализации потенциальной угрозы.