ВСУ потеряли за сутки до 545 военных от действий группировки войск "Центр"

Противник также потерял три боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск "Центр" составили до 545 военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 545 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной и егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Васильевки, Новопавловки, Белицкого, Артемовки, Торецкого и Красноармейска (украинское название - Покровск).