Связисты ВС РФ провели восстановительные работы на красноармейском направлении

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты связи группировки войск "Центр" провели работы по восстановлению оптоволоконной линии связи на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военные связисты комендатуры связи группировки войск "Центр" восстановили оптоволоконную линию связи между передовыми подразделениями и командным пунктом на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что бойцы войск связи ежедневно выполняют боевые задачи по восстановлению линий связи на линии боевого соприкосновения. Там уточнили, что группа мониторинга комендатуры связи в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг состояния оптоволоконных и проводных линий связи между подразделениями. Также с помощью современного оборудования военнослужащие фиксируют любые неполадки, для починки которого в указанный район выдвигается дежурная линейная команда на автомобилях повышенной проходимости. Так, определив точное место разрыва линии связи, связисты проводят инженерную разведку местности и оперативно проводят ремонт поврежденных линий, в том числе проводят пайку оптоволоконного кабеля.

Кроме того, линейные группы выполняют задачи по организации линий широкополосной радиосвязи, антенны для которых закрепляются на различных высоких строениях и вышках в прифронтовой зоне.

"Ежедневно военные связисты восстанавливают десятки километров линий связи, доказывая, что в современной войне победа начинается с четко налаженной связи", - подчеркнули в министерстве.