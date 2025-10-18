Расчеты "Града" уничтожили пехоту и технику ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Восток" уничтожили технику и личный состав противника в районе села Полтавка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами разведки группировки войск "Восток" был вскрыт район сосредоточения противника в районе населенного пункта Полтавка Днепропетровской области. После уточнения координат дежурный расчет РСЗО "Град" выполнил залп реактивными снарядами по выявленным целям. В ходе выполнения боевой задачи уничтожены пункт временной дислокации противника, где размещались личный состав и техника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате огневого удара были созданы благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых групп в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской области.