Расчеты "Града" уничтожили пехоту и технику ВСУ в Днепропетровской области

Благодаря удару артиллеристов возникли благоприятные условия для продвижения штурмовых групп в глубину обороны противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Восток" уничтожили технику и личный состав противника в районе села Полтавка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами разведки группировки войск "Восток" был вскрыт район сосредоточения противника в районе населенного пункта Полтавка Днепропетровской области. После уточнения координат дежурный расчет РСЗО "Град" выполнил залп реактивными снарядами по выявленным целям. В ходе выполнения боевой задачи уничтожены пункт временной дислокации противника, где размещались личный состав и техника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого удара были созданы благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых групп в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской области.