ТАСС: в Сумской области практически полностью уничтожили роту ВСУ

Больше половины украинских военных пропали без вести, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Рота 3-го мехбата 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ практически полностью уничтожена в Сумской области, более половины военных пропали без вести. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ходе боев в Сумской области практически полностью уничтожена 3-я рота 3-го мехбата 47-й ОМБр. Более половины военнослужащих числятся пропавшими без вести", - сказал собеседник.

Он добавил, что также на сумском направлении в районе Кондратовки комплексным огневым поражением "уничтожены две боевые группы 158-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка при попытке выдвижения в направлении позиций российских войск".