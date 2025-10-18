Пленный ВСУ рассказал, как комбат обманом заставил его сидеть на позиции

Александр Рябенко отметил, что пытался связаться с командованием для ротации, однако ему в этом отказывали

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Рябенко пробыл на позиции порядка двух недель вместо обещанных начальником штаба трех дней.

"Не хватало людей. Искали возможности, кого бы отправить. И я проштрафился. Попал под горячую руку. Не успел вовремя сдать БЧС (листок с боевым численным составом - прим. ТАСС). И как наказание комбат отправил меня на позицию. Было очень много задач, я не успевал. У меня был подчиненный, но за неделю до этого его отправили на обучение. Просто на позицию отправили. Начальник штаба сказал: "Посидишь три дня как наказание, потом вернешься, я тебе отдам все телефоны, документы". Я на это рассчитывал. По факту мы просидели больше трех дней. Две недели", - сказал Рябенко на видео, предоставленном Минобороны России.

Он отметил, что пытался связаться с командованием для ротации, однако ему в этом отказывали.