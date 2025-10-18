ТАСС: на Днепропетровщине частично уничтожили элитное подразделение ВСУ
06:10
ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Элитное подразделение ВСУ "Скала" частично уничтожено ударами ФАБ в районе села Коломийцы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"В районе села Коломийцы были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения "Скала". В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжело раненых", - сообщили в силовых структурах.
Там подчеркнули, что украинское командование отказывается эвакуировать раненых из-за высоких рисков.