ТАСС: на краснолиманском направлении бригаде ВСУ не выдают питание

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Командование 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ не выдает мобилизованным питание без выдвижения на передовые позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"Командование 63-й омбр ВСУ на краснолиманском направлении рассматривает своих мобилизованных боевиков как одноразовый живой заслон перед наступающими российскими войсками. Как еще можно судить о них, если даже еду им обещают выдать только при условии выдвижения на передовую позицию", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у 63-й омбр ВСУ в целом плачевное состояние в вопросе снабжения пехоты на переднем крае. Также украинские солдаты находятся в плохом морально-психологическом состоянии, так как видят безразличное отношение командования, что подтверждают радиоперехваты.