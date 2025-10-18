ТАСС: в Днепропетровской области ударами ФАБ уничтожили расчеты БПЛА

Потери ВСУ на этом участке фронта составили 15 человек, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Несколько расчетов БПЛА и штурмовые группы уничтожены ударами ФАБ в районе поселка Покровское в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе Покровского была нанесена серия ударов ФАБами по позициям 110-й отдельной механизированной бригады противника. В результате ударов уничтожены несколько расчетов БПЛА и штурмовые группы", - сказали в силовых структурах, уточнив, что потери ВСУ на этом участке фронта составили 15 человек.