ТАСС: в Днепропетровской области ударами ФАБ уничтожили расчеты БПЛА
Редакция сайта ТАСС
09:17
ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Несколько расчетов БПЛА и штурмовые группы уничтожены ударами ФАБ в районе поселка Покровское в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"В районе Покровского была нанесена серия ударов ФАБами по позициям 110-й отдельной механизированной бригады противника. В результате ударов уничтожены несколько расчетов БПЛА и штурмовые группы", - сказали в силовых структурах, уточнив, что потери ВСУ на этом участке фронта составили 15 человек.