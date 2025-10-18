Средства ПВО РФ сбили за сутки четыре авиабомбы и шесть снарядов HIMARS

Противник также потерял 140 БПЛА, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90 877 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 557 танков и других боевых бронированных машин, 1 603 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 564 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 265 единиц специальной военной автомобильной техники.