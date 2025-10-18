ВС РФ спасли "азовца", которого ВСУ пытались убить дроном

Александр Недашковский рассказал, что командование относилось к нему плохо, закинули на передовую "как мясо"

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Запад" спасли солдата ВСУ из 3-й штурмовой бригады, которого при сдаче в плен хотели убить свои же с помощью БПЛА. Видео с рассказом пленного есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ сформирована на базе полка "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ). Солдат из этой бригады Александр Недашковский сдался в плен бойцам 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии группировки "Запад" несколько дней назад.

"Я когда ребятам сдался, меня свои же дроны начали атаковать - «Баба-яга», кассеты. Я начал просить ребят, чтобы они отошли, потому что я сдаюсь, что я не стою того, чтобы всех положили. Но получается, пацаны сказали нет, до последнего меня тянули под кассетными. Я показал, где мой блиндаж был, про который никто не знал", - сказал пленный.

Он также попросил российских бойцов оставить его, если не сможет наступать на ногу из-за перелома. "За старшего был молодой пацан, он говорит: нет, бросать не собираемся, - добавил пленный. - Смело идите в плен, поверьте, вас никто убивать здесь не будет. И то, что вам рассказывают, отрезать головы, расстреливать - это все вранье. Благодаря русским живой и здоровый, сейчас бы лежал на поле, гнил".

По его словам, командование относилось к нему плохо, закинули на передовую "как мясо". "Сказало, если ты отступишь, «уфизичим» (убьем - прим. ТАСС) тебя, пойдешь вперед - тебе русские голову отрежут. Но что-то получилось наоборот, что меня чуть свои не «офизичили», а русские меня вытащили", - заключил военнопленный.