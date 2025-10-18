Кадыров сообщил об уничтожении подразделений ВСУ во время смены позиций

Глава Чечни отметил, что обнаруженные цели ликвидировали, задействовав БПЛА и артиллерийский дивизион

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении полком "Север-Ахмат" подразделений ВСУ во время смены позиций. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.

"В зоне ответственности 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ под командованием дорогого брата Зайнди Зингиева укронато вновь потерпели поражение. В ходе воздушной разведки бойцы заметили организованное, но весьма нервное отступление украинских подразделений, очевидно, решивших, что смена позиций - лучший способ сохранить жизнь и репутацию", - говорится в сообщении.

Глава Чечни отметил, что обнаруженные цели ликвидировали, задействовав беспилотные летательные аппараты и артиллерийский дивизион. "Результаты оказались вполне предсказуемыми - попытка побега плавно перешла в статистику боевых потерь. Итогом этой непродолжительной операции стало уничтожение обнаруженных целей", - написал Кадыров.