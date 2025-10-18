Над регионами России сбили шесть украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 14:00 до 18:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"18 октября текущего года в период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и один - над территорией Брянской области", - сказали там.