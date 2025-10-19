Группировка "Запад" за сутки уничтожила 46 пунктов управления БПЛА

Также противник потерял пять станций радиоэлектронной борьбы, два терминала Starlink и пять полевых складов боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группы войск Иван Бигма

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили 5 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 46 пунктов управления беспилотниками и 2 терминала связи Starlink ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Вскрыты и уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, 46 пунктов управления беспилотной авиации, 2 терминала спутника связи Starlink и 5 полевых складов боеприпасов противника", - сказал он.

Бигма также отметил, что расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два барражирующих боеприпаса RAM II, 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 37 тяжелых квадрокоптеров противника.