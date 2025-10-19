Группировка "Север" доставила гумпомощь жителям курского приграничья

В Минобороны рассказали, что бойцы обеспечивают людей продуктами, средствами гигиены и предметами первой необходимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Север" доставили гуманитарную помощь местным жителям в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Жителям населенных пунктов Курской области, подвергшимся атаке украинских боевиков, военнослужащие группировки войск "Север" продолжают доставлять гуманитарную помощь. В Кореневском районе Курской области военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" оказывают поддержку мирным жителям, которые решили не покидать свои дома", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бойцы обеспечивают местное население продуктами питания, средствами гигиены и предметами первой необходимости в тех населенных пунктах, куда не могут добраться гражданские волонтеры.

"[Развозим] чай, макароны, тушенка, консервы, рис. Тоже, вот, необходимое, шампунь, зубная паста, соответственно щетка, влажные салфетки", - рассказал связист с позывным Пилигрим.

В министерстве подчеркнули, что местные жители поблагодарили военнослужащих группировки "Север" за оказанную помощь.