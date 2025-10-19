В ДНР предотвратили свыше 600 атак беспилотников ВСУ за неделю

В их числе попытка удара с применением чешских БПЛА на действующую шахту в Макеевке

ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 622 атаки с применением беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины на объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 622 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 432 беспилотника, над Горловкой - 190", - говорится в сообщении.

В числе предотвращенных инцидентов - попытка атаки с использованием чешских беспилотников на действующую шахту в Макеевке. Кроме того, в Советском районе Макеевки был перехвачен беспилотник самолетного типа, который планировалось использовать для удара по объекту строительной инфраструктуры.