ТАСС: МО Украины препятствует в получении льгот вернувшимся из плена

Такое в основном происходит с теми, кто вернулся и не вступил в ряды ВСУ заново, даже в качестве инструкторов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ нередко продают боевые награды, поскольку Минобороны Украины препятствуют в получении ими выплат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там пояснили, что военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Кашкар продал часть госнаград, чтобы оплатить лечение после ранения, несмотря на то, что оно было положено ему государством.

"Это далеко не единственный случай. Такое в основном происходит с теми, кто вернулся из плена и не вступил в ряды ВСУ заново, даже в качестве инструкторов. Чиновники Минобороны Украины всячески препятствуют им в получении положенных выплат и льгот", - указал собеседник агентства.

Он отметил, что Кашкар участвовал в "майдане", проходил службу в "Азове" (признан террористическим, запрещен в РФ), а также в теробороне и 58-й отдельной мотопехотной бригаде. "Теперь он вынужден побираться и выпрашивать у государства, за которое "скакал" в 2014 и воевал, положенные льготы", - пояснил собеседник ТАСС.