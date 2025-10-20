Белоусов: военные связисты поддерживают устойчивую связь в зоне СВО

Министр обороны поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и отметил их вклад в работу армии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником, отметив их вклад в поддержку устойчивой связи на линии боевого соприкосновения и в штабах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

"Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине. <…> Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России", - говорится в сообщении.

Белоусов добавил, что эффективному решению поставленных перед военными задач способствует труд ученых, конструкторов, инженеров, техников промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, которые создают комплексы и средства связи для ВС РФ.

"Большой вклад в наше общее дело вносят ветераны, которые передают молодежи свой бесценный опыт, участвуют в воспитании активных граждан страны, истинных патриотов", - отметил он.

Глава ведомства пожелал военным крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов и достижений на благо государства.