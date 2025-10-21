Российские дроны-перехватчики успешно уничтожают БПЛА Chaklun и Лютый ВСУ

Об этом рассказал командир 112-го отдельного разведывательного отряда с позывным Тигр

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Российские операторы дронов-перехватчиков все чаще стали сбивать украинские дроны-камикадзе самолетного типа, такие как Chaklun и Лютый. Об этом ТАСС сообщил командир 112-го отдельного разведывательного отряда с позывным Тигр.

"Мы поражаем различные цели типа Chaklun, Baton, "Лютый". Все в зависимости от того, по каким целям работаем. Если мы работаем на выявление излучения плюс комплексы для перехвата, то это крылья, а не дроны, если работаем по системе РЛС, то это другие БПЛА", - рассказал он ТАСС.

Командир 112-го ОРБ отметил, что все зависит от того, с каким союзными подразделениями выполняются задачи