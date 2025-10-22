Минобороны показало кадры освобождения Ленино в ДНР

На опубликованном видео российские военнослужащие поднимают триколор на освобожденных улицах

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Ленино в ДНР опубликовало Минобороны РФ. В военном ведомстве сообщили, что населенный пункт освободили бойцы группировки "Центр".

На опубликованном видео российские военнослужащие поднимают триколор на освобожденных улицах. Также показаны эпизоды боевой работы - поражение пунктов временной дислокации и зачистки территории.

"Смелые и решительные действия военнослужащих 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" позволили освободить населенный пункт от неонацистов и улучшить тактическое положение подразделений группировки на данном направлении", - подчеркнули в Минобороны.