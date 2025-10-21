Действия рядового во время штурма позволили занять опорный пункт ВСУ без потерь

В непосредственной близости от вражеских позиций точными бросками осколочных гранат рядовой Михаил Шашов уничтожил живую силу противника

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Рядовой Михаил Шашов в ходе штурма опорного пункта ВСУ бросками гранат уничтожил живую силу противника, что позволило российским бойцам занять пункт без потерь. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

"Рядовой Шашов в ходе ожесточенного боя вел непрерывный огонь из стрелкового оружия, не позволяя противнику оказывать организованное сопротивление. В непосредственной близости от вражеских позиций точными бросками осколочных гранат рядовой Шашов уничтожил живую силу противника, что позволило штурмовой группе занять опорный пункт без потерь и полностью зачистить позиции врага. Личными действиями рядового Михаила Шашова были уничтожены пять боевиков", - отметили в ведомстве.

Там рассказали, что штурмовая группа получила задачу по захвату и удержанию опорного пункта противника. Российские бойцы, используя данные разведки, рассредоточились на местности для проведения атаки с нескольких направлений. В военном ведомстве подчеркнули, что это привело к дезорганизации действий противника и панике среди личного состава ВСУ. После захвата опорного пункта противника, штурмовые подразделения провели укрепительные работы для отражения возможных контратак.

В министерстве подчеркнули, что решительные и грамотные действия рядового Шашова обеспечили выполнение боевой задачи, захват и удержание важного опорного пункта, что значительно способствовало успеху подразделения в дальнейшем.

Кроме того, в Минобороны рассказали, как минометный расчет 2Б11 "Сани" под командованием младшего лейтенанта Юлиана Кивистика уничтожил до 15 человек личного состава ВСУ. В ведомстве пояснили, что расчет оказывал поддержку мотострелковому подразделению.

"Дождавшись ротации противника, младший лейтенант Кивистик отдал команду на ведение прицельного огня по выявленному опорному пункту украинских боевиков. В результате точных попаданий расчет под руководством младшего лейтенанта Кивистика уничтожил до 15 человек личного состава и пулеметный расчет ВСУ", - рассказали в министерстве. Там подчеркнули, что благодаря слаженным действиям расчета, противник понес значительные потери, а российские штурмовики смогли продвинуться по линии боевого соприкосновения и занять более выгодные рубежи.