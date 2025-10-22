Бойцы Южной группировки уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ
11:00
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили расчет и гаубицу Д-30 ВСУ на северском направлении, а также пункт временной дислокации противника в районе населенного пункта Звановка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью ударных дронов выявили и уничтожили 122-мм гаубицу Д-30 ВСУ на северском направлении", - говорится в сообщении.
В свою очередь в районе населенного пункта Звановка российские операторы беспилотников обнаружили пункт временной дислокации с личным составом ВСУ. Он был уничтожен с помощью ударных дронов и артиллерии.