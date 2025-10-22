Комбриг Верещагин: снайпер "Невского" поразил цель на рекордном расстоянии

Военнослужащий отметил, что основной задачей снайперов бригады в зоне СВО является борьба с воздушными целями

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Боец бригады "Невский" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск поразил противника из снайперской винтовки на расстоянии более 2 км, обновив рекорд подразделения. Об этом в интервью ТАСС заявил командир бригады Алексей Верещагин.

"Этот рекорд [в 1800 м] обновился. Барьер в 2 тыс. м, то есть 2 км, преодолен, подтвержден. Это во-первых. А во-вторых, это (поставлен рекорд - прим. ТАСС) было достаточно давно. Таковы реалии сегодняшней обстановки на поле боя, что между нашими позициями и позициями противника более 3 км. Прежде чем занять очередную позицию противника (занять новую позицию - прим. ТАСС), нам нужно преодолеть это расстояние, практически, по полю абсолютно ничем не прикрытым", - рассказал он.

Верещагин отметил, что основной задачей снайперов бригады является борьба с воздушными целями, в частности, с тяжелыми дронами типа с "Баба-яга".

В июле 2024 года командир роты снайперов бригады "Невский" сообщал ТАСС, что бойцы подразделения ликвидировали четверых украинских боевиков с дистанции более 1 800 м близ Соледара в ДНР.