В РФ ежемесячно производят свыше 50 тяжелых ударных дронов "Ночная ведьма"

Гексакоптер является аналогом украинского беспилотника "Баба-Яга"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 50 тяжелых ударных гексакоптеров "Ночная ведьма", являющихся аналогами украинского беспилотника "Баба-яга", ежемесячно производят в России, сообщил ТАСС официальный представитель группы компаний "Гроза".

"Гексакоптер "Ночная ведьма" - наш самый стабильный и массовый ударный дрон. Его особенность - хорошая, надежная цифровая радиосвязь, которая позволяет дрону далеко летать. У "Ночной ведьмы" большой запас рабочей дальности применения. Ежемесячно производится свыше 50 дронов "Ночная ведьма". Эти аппараты применяются на всех направлениях спецоперации", - отметили в организации.

Грузоподъемность аппарата - до 20 кг. "Основная сфера применения "Ночной ведьмы" - классическое бомбометание, доставка грузов и минирование, в частности с использованием мины ТМ-62. При помощи аппарата была налажена логистика на островах Днепра в зоне СВО. "Ночные ведьмы" помогают снабжать всем необходимым наших пехотинцев, отрезанных от материка", - рассказали в группе компаний "Гроза".

В организации уточнили, что рабочая дальность применения гексакоптера - до 20 км.