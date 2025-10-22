Бойцы группировки "Запад" уничтожили 38 пунктов управления БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ и 2 терминала спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Расчетами ПВО сбиты в воздухе 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены <…> 38 пунктов управления беспилотной авиацией, два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.