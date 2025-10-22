Реклама на ТАСС
Бойцы "Востока" уничтожили четыре станции Starlink

В течение суток противник также потерял семь пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев
02:01
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за прошедшие сутки уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял <…> пункт боепитания, четыре станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он. 

