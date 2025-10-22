РСЗО "Град" уничтожили укрепления ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища

Разведчики с применением беспилотников выявили на северном берегу позиции врага, а также несколько пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Южной группировки войск уничтожили укрепления и пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" 150-й дивизии Южной группировки войск, нанесли удары по опорному пункту противника, а также уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что разведчики с применением беспилотников выявили на северном берегу водохранилища позиции врага, а также несколько пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Один из расчетов РСЗО "Град" прибыл в район боевого применения, произвел развертывание боевой машины из походного положения в боевое и произвел залп осколочно-фугасными снарядами по указанным координатам.

Кроме того, еще один расчет "Града" нанес ночной удар 122-мм реактивными снарядами по заранее разведанным целям ВСУ.