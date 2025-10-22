Командир Панферов: ВС РФ смогли сократить продвижение техники ВСУ вдоль фронта

Наступление на противника идет после тщательной разведки и артподготовки, сообщил командир новосибирского отряда "Орион"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Продвижение техники ВСУ вдоль фронта удалось сократить за счет успешных ударов российских дроноводов. Об этом сообщил в беседе с ТАСС командир новосибирского отряда "Орион" Андрей Панферов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Штурмовые группы постоянно в деле, а продвижение техники противника вдоль линии фронта намного меньше, так как наши дроноводы бьют их на большую глубину, даже под Днепропетровском, Сумами", - сказал командир.

Собеседник агентства отметил, что наступление на противника идет после тщательной разведки и артподготовки.

В сентябре Панферов сообщал ТАСС, что штурмовые подразделения из Сибири уничтожили в Донбассе склады с боеприпасами ВСУ. Он уточнял, что на месте боевых действий уменьшилось количество украинской военной техники.