Расчет БПЛА "Куб" уничтожил аппаратуру связи ВСУ в Харьковской области

Дрон начинили осколочно-фугасным снарядом

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи подразделения ВСУ и живую силу противника в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что "Куб" был начинен осколочно-фугасным снарядом.