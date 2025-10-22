Расчет БПЛА "Куб" уничтожил аппаратуру связи ВСУ в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
02:01
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированную аппаратуру связи подразделения ВСУ и живую силу противника в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что "Куб" был начинен осколочно-фугасным снарядом.