Освободившие Ленино бойцы передвигались в антитепловизионных пончо

Российские военнослужащие двигались в ночное время по открытой местности

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" во время освобождения Ленино в ДНР передвигались в тепловизионных плащах по открытой местности в ночное время суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что населенный пункт граничит с Днепропетровской областью и находится на возвышенности. Сложность подхода заключалась в отсутствии прилегающих лесополос и большого количества противопехотных и противотанковых мин в его окрестностях, добавили там.

"Воины-гвардейцы осуществляли передвижение и подход к окраинам села в тепловизионных плащах (пончо) по открытой местности только ночью и в одиночном порядке. После накопления сил штурмовые и разведывательные группы дивизии зачистили населенный пункт от противника", - рассказали в Минобороны.

20 октября в военном ведомстве сообщили, что бойцы группировки "Центр" освободили населенный пункт Ленино в ДНР.