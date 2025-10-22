Марочко: ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся проникнуть в ЛНР

Военный эксперт рассказал, что диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). У солдат ВСУ при себе были форменная одежда армии РФ и поддельные документы. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ", - сказал он.

Марочко добавил, что силы РФ ликвидировали часть солдат из вражеской ДРГ, однако не уточнил их количество. "Следует отметить, что при осмотре личных вещей ликвидированных диверсантов в вещевом мешке обнаружены гражданские вещи и форменная одежда ВС РФ с поддельными документами. Вероятнее всего, готовилась очередная провокация в прифронтовой зоне с целью дискредитации ВС РФ", - заявил он.