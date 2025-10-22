Священник "Ахмата" Евгений: в Судже осталось порядка 70 мирных жителей

Священнослужитель отметил, что местная комендатура не бросает гражданское население и всячески помогает им с продуктами питания

КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Количество местного населения города Суджа Курской области после освобождения от ВСУ составляет около 70 человек. Об этом сообщил ТАСС штатный священник спецназа "Ахмат" отец Евгений.

Священник отец Евгений во время вторжения ВСУ укрывал мирных жителей в храме. Затем он вместе с имамом Исой (также служит в "Ахмате") вместе помогали эвакуироваться жителям курского приграничья.

"Осталось в Судже 70 человек. Сложно говорить о причинах, почему они остались. Во-первых, боятся за свое имущество. Во-вторых, они посадили свои огороды за этот период, потом сняли урожай. То есть вся жизнь у них там налажена более-менее", - сказал он.

Как отметил священник, местная комендатура не бросает гражданское население и всячески помогает им с продуктами питания. Тем не менее, он уточнил, что жители Суджи все равно нуждаются в дровах, медикаментах, свечах, топливе для генераторов и хлебе.

13 марта Минобороны России объявило об освобождении города Суджа Курской области.