ТАСС: ВСУ задействовали в Сумской области восстановившийся полк "Скала"

Формирование долгое время не привлекалось к штурмовым действиям

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ВСУ в контратаках в Сумской области задействовали восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк "Скала". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В контратаках ВСУ задействовали подразделения 158-й отдельной механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", который долгое время не привлекался к штурмовым действиям", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за сутки на сумском направлении украинские военнослужащие провели три безуспешные контратаки в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки и были отброшены на исходные позиции.