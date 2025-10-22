ТАСС: ВСУ потеряли около 200 военных после удара ВС РФ в Черниговской области

Армия России нанесла удар по базе подготовки наемников, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли около 200 военных при ударе по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Черниговской области расчетами ОТРК "Искандер-М" и БПЛА "Герань-2" нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники", - сказал собеседник агентства.