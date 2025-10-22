Марочко: ВСУ расстреливают жителей Северска и Константиновки в ДНР

Таким образом украинские солдаты заметают следы своих преступлений, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины расстреливают мирных жителей Северска, Константиновки, Димитрова (украинское название - Мирноград), Красноармейска (украинское название - Покровск) и Красного Лимана (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике, чтобы замести следы своих преступлений. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По сообщениям бойцов, непосредственно участвующих в освобождении ДНР, западнее от административной границы ЛНР, в населенных пунктах Красный Лиман, Северск, Константиновка, Димитров и Красноармейск зафиксирован ряд случаев расстрела мирного населения украинскими боевиками. Мотивация к военным преступлениям со стороны вооруженных формирований Украины - недопущение сдачи мест дислокации, личное обогащение, ликвидация свидетелей других преступлений украинских боевиков", - сказал он.

Марочко уточнил, что в ряде случаев расстрелы мирных жителей украинские солдаты прикрывают путем "заметания следов и имитации гибели мирного населения в следствие ведения боевых действий". Однако чаще всего ВСУ, "чувствуя свою безнаказанность", никак не маскируют убийства мирного населения, отметил эксперт.