Марочко: ВС РФ вплотную подошли к Яровой

Российские бойцы начали бои за освобождение населенного пункта, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, вплотную подойдя к Яровой Донецкой Народной Республики, начали бои за освобождение населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе продвижения наших войск в районе населенного пункта Новоселовка в ДНР передовые российские отряды взяли под огневой контроль двухкилометровый участок железной дороги юго-западе Новоселовки и вплотную подошли к населенному пункту Яровая. На данный момент идут активные мероприятия по освобождению данного населенного пункта", - сказал он.