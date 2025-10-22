Бойцы РФ уничтожили пять блиндажей ВСУ на константиновском направлении

В Минобороны отметили, что на краматорско-дружковском направлении были уничтожены антенна Starlink и дрон "Баба-яга", а также пункт управления беспилотниками и антенна управления ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск на константиновском направлении в темное время суток выявили и уничтожили пять блиндажей, в которых укрывались военнослужащие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в темное время суток в районе н. п. Иванополье были обнаружены пять блиндажей, в которых укрывались военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Координаты укрытий противника были переданы артиллерийским расчетам. Выявленные цели были незамедлительно уничтожены огнем 152-мм гаубиц "Мста-Б" мотострелкового соединения 150-й гв. мсд Южной группировки войск", - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на краматорско-дружковском направлении были уничтожены антенна Starlink и дрон "Баба-яга", а также пункт управления беспилотниками и антенна управления ВСУ.