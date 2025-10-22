Над Россией сбили 33 украинских дрона

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 8 БПЛА - над территорией Брянской области, 4 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА - над территорией Ленинградской области, 3 БПЛА - над территорией Республики Крым, 3 БПЛА - над территорией Ростовской области, 3 БПЛА - над территорией Псковской области, 3 БПЛА - над акваторией Черного моря, 2 БПЛА - над территорией Новгородской области, 1 БПЛА - над территорией Орловской области, 1 БПЛА - над территорией Тверской области и 1 БПЛА - над территорией Тульской области", - сообщили в военном ведомстве.