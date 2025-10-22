В Генштабе ВС РФ отметили рост угрозы ударов по жилым массивам в России

Это связано с применением Вооруженными силами Украины дальнобойных БПЛА, отметил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ведомства вице-адмирал Владимир Цимлянский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам в России возросла в связи с применением Вооруженными силами Украины дальнобойных БПЛА. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов", - заявил он на брифинге.