В России резервистов планируют направлять на защиту объектов транспорта и НПЗ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Резервистов планируется направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Законопроектом уточняются цели использования резервистов - предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона и противодействия, прежде всего, беспилотникам", - сообщил он на брифинге, посвященном соответствующему законопроекту.

Цимлянский напомнил, что резервисты - это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.