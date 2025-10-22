Генштаб ВС РФ: резервисты - работники предприятий успешно отражают налеты БПЛА

Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов России, отметил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ведомства вице-адмирал Владимир Цимлянский

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мобильные группы из числа резервистов - работников предприятий успешно отражают налеты беспилотников, обеспечивая тем самым бесперебойный выпуск продукции и защиту предприятия. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

В ходе брифинга по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" он подчеркнул, что эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов России.

"Мобильные огневые группы из числа резервистов - работников предприятий, которые знают уязвимости защищаемого объекта и особенности местности, успешно отражают налеты БПЛА, обеспечивая тем самым бесперебойный выпуск продукции и защиту предприятия", - подчеркнул Цимлянский.