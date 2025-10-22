На резервистов распространяются аналогичные военнослужащим соцгарантии

Им выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Денежное довольствие выплачивается гражданам как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, на них также распространяются социальные гарантии, аналогичные военнослужащим. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В соответствии с законодательством резервистам выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, они обеспечиваются продовольственным, вещевым и иными установленными видами довольствия", - сказал он на брифинге по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Цимлянский подчеркнул, что "на них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим".