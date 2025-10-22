ТАСС: контроль над Павловкой важен для дальнейшего наступления в Успеновке

Населенный пункт находится в районе Успеновского плацдарма

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Контроль над селом Павловка в Запорожской области важен для дальнейшего наступления группировки "Восток" на Успеновку. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Контроль над Павловкой чрезвычайно важен в контексте дальнейшего наступления группировки войск "Восток" на Успеновку", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы "Востока" освободили Павловку. Контроль был установлен в ходе ожесточенных боев штурмовыми подразделениями 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии. Павловка находится в районе Успеновского плацдарма.