ТАСС: в боях за Павловку ВСУ потеряли более двух взводов

Противник также потерял семь пикапов, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли в боях за Павловку Запорожской области более двух взводов живой силы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы "Востока" освободили Павловку. Контроль был установлен в ходе ожесточенных боев штурмовыми подразделениями 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии. Павловка находится в районе Успеновского плацдарма.

"В результате уверенных и решительных действий воины-приморцы взяли под контроль крупный район обороны противника на правом берегу реки Янчур общей площадью свыше 5 кв. км, установив в Павловке государственные флаги РФ. В боях за населенный пункт противник потерял более двух взводов живой силы, уничтожено семь пикапов", - сказал собеседник агентства.