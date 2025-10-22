Первый замглавы МО поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

Леонид Горнин отметил, что они на высоком уровне выполняют свои задачи

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны РФ Леонид Горнин поздравил военных финансистов с их профессиональным праздником. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Благодаря профессионализму, ответственности, строгому соблюдению закона, военные финансисты продолжают на высоком уровне выполнять возложенные на них обязанности по рациональному и своевременному использованию бюджетных средств на нужды нашей армии и флота", - подчеркнул Горнин.

Он поздравил военнослужащих с Днем финансово-экономической ВС РФ и пожелал им крепкого здоровья и удачи в деятельности на благо Отечества.

В военном ведомстве добавили, что первый заместитель министра также вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим и лицам гражданского персонала финансово-экономической службы ВС РФ.

День финансово-экономической службы ВС РФ отмечается 22 октября. Служба занимается вопросами финансового обеспечения органов военного управления и воинских формирований, контролем расходования ассигнований из федерального бюджета.