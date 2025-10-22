Дроны ВС РФ сбросили листовки с призывом сдаваться ВСУ на правом берегу Днепра

Военный рассказал, что работа осуществлялась во Львово

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Операторы дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сбросили листовки на правом берегу Днепра в Херсонской области с призывом сдаваться ВСУ. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий армии.

"Мы сбросили агитационные листовки с призывом сдаться ВСУ и мирному населению покинуть город. Работа осуществлялась в населенном пункте Львово", - сказал он.