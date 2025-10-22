МО РФ: бойцы "Востока" продолжают выбивать противника с укрепленных позиций

ВС России освобождают земли Запорожской и Днепропетровской областей, заявили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки "Восток" продолжают успешные боевые действия по выбиванию противника с укрепленных позиций на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении к освобождению Павловки Запорожской области.

Об освобождении населенного пункта Минобороны РФ сообщило 22 октября.