Подразделения "Севера" поразили бригаду ГУР Украины

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 180 военнослужащих

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение трем бригадам территориальной обороны и центра сил специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил специальных операций ГУР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три склада материальных средств.